"الأول بتعبي وبعرقي".. الغندور يثير الجدل بعد تصدر الزمالك جدول الدوري

بعد تصدر الدوري.. قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الزمالك على زد إف سي وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنا الأول بتعبي وبعرقي وبرجولة لاعيبتي وبمدربي المصري وبجمهوري العظيم اللي واقف في ظهري".

فوز الزمالك في الجولة 19

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه الإيجابية في البطولة.