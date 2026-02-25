مباريات الأمس
"الأول بتعبي وبعرقي".. الغندور يثير الجدل بعد تصدر الزمالك جدول الدوري

كتب : محمد خيري

11:23 ص 25/02/2026
أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الزمالك على زد إف سي وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنا الأول بتعبي وبعرقي وبرجولة لاعيبتي وبمدربي المصري وبجمهوري العظيم اللي واقف في ظهري".

فوز الزمالك في الجولة 19

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه الإيجابية في البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زد خالد الغندور الدوري المصري

