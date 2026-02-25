أكد إسلام عبد المجيد، وكيل أعمال وشقيق حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك، أن ملف تجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء لم يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، في ظل الأوضاع الحالية داخل النادي.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، أن باب المفاوضات لم يُفتح بصورة رسمية حتى هذه اللحظة، مشددًا على أن اللاعب يركز بشكل كامل على التزاماته الفنية مع الفريق، خاصة في مرحلة مهمة من مسيرته يتطلع خلالها لتعزيز فرصه في التواجد مع منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

وأضاف أن اللاعب لا يمانع الدخول في مفاوضات التجديد قبل كأس العالم، شريطة أن تتم وفق أسس عادلة تضمن مصلحة الطرفين، مؤكدًا في الوقت ذاته ترحيبهم الكامل بالاستمرار داخل نادي الزمالك، الذي يُعد البيت الذي نشأ فيه اللاعب كرويًا.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن حسام عبد المجيد يمتلك خبرات تمتد لستة مواسم في الدوري الممتاز، ولا يطرح مطالب مالية مبالغًا فيها، لافتًا إلى أن أي خطوة مستقبلية نحو الاحتراف الخارجي سواء في أوروبا أو الدوريات العربية لن تتم إلا عبر بوابة الزمالك وبالتنسيق التام مع إدارة النادي.