أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن عقوبات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى لمسابقة دوري Nile،

وذلك وفقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات، إلى جانب نظام ضبط الجودة المعتمد لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية :

إيقاف خالد رضا عبد الحميد، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

إيقاف صلاح محمد أمين ابراهيم مدرب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت نظر له وتوقيع غرامة مالية أخرى قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب دخوله لأرض الملعب دون أذن.

توجيه لفت نظر لفريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الأنسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب.

إيقاف أحمد حمزة محمد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد ، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والجونة :

إيقاف ياسر إبراهيم الحنفي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب والمصري :

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة :

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الأنسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

منع جماهير نادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على فريق نادي الإسماعيلي وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف فرانك بولي، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك حرس الحدود :

إيقاف عمر فتحي محمد علي عبد الكريم لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة :

إيقاف أحمد عادل محمد محمود لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.