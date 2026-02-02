مباريات الأمس
"احتفظ بكامل حقوقي".. كهربا يعلن فسخ عقده مع القادسية ويتجه للتصعيد

كتب : محمد خيري

02:15 م 02/02/2026 تعديل في 02:20 م
أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي القادسية الكويتي، فسخ تعاقده رسميًا مع الفريق، بعد عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

وكان كهربا قد انتقل إلى القادسية في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف فريق الاتحاد الليبي.

ونشر كهربا الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، موضحًا: "أعلن عن فسخ عقدي مع نادي القادسية الكويتي من طرفي، وذلك استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "بناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن، أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة من FIFA، مع احتفاظي الكامل بكافة حقوقي القانونية".

وأضاف: "يتولى هذا الملف قانونيًا كل من المحامي علي عباس، والمحامي محمد الركباني، وأتطلع لخطوة جديدة قادمة في مسيرتي الكروية، وأدعوا الله التوفيق لي فيما هو خير لي".

