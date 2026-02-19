انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.98% عند مستوى 50667 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.96%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

