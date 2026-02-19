إعلان

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

02:42 م 19/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.98% عند مستوى 50667 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.96%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.92%.

لمزيد من التفاصيل اضعط هنا

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

اقرا ايضا:

تراجع مفاجئ في مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الجلسة اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة أسهم البورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
شئون عربية و دولية

فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
بعد واقعة السطو على حساب وزير سابق.. كيف تحمي حسابك البنكي؟
أخبار البنوك

بعد واقعة السطو على حساب وزير سابق.. كيف تحمي حسابك البنكي؟
كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة