إعلان

جولة مفاجئة بسوق طلخا.. محافظ الدقهلية يشدد على إعلان الأسعار ومنع الإشغالات

كتب : رامي محمود

02:44 م 19/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اللواء طارق مرزوق يتفقد سوق طلخا ويتابع توافر السلع اول ايام شهر رمضان (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الجديد ويوجه بإعلان الاسعار (1)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الجديد ويوجه بإعلان الاسعار (2)
  • عرض 7 صورة
    اللواء طارق مرزوق يتفقد سوق طلخا ويتابع توافر السلع اول ايام شهر رمضان (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الجديد ويوجه بإعلان الاسعار (3)
  • عرض 7 صورة
    اللواء طارق مرزوق يتفقد سوق طلخا ويتابع توافر السلع اول ايام شهر رمضان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية – رامي محمود

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل سوق طلخا الحضاري، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من توافر مختلف السلع والمنتجات أمام المواطنين، إلى جانب متابعة مدى التزام التجار بإعلان الأسعار بصورة واضحة ومعلنة.

وخلال الجولة، تفقد طارق مرزوق باكيات السوق، واطمأن على حركة البيع والشراء ومستوى الإقبال من المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بإظهار الأسعار على جميع السلع دون استثناء، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لأي تلاعب أو استغلال.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لكل بائع داخل السوق، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو عرض بضائع خارج الباكيات المحددة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام والمظهر الحضاري للسوق، ويسهل حركة المواطنين داخله.

وأكد أن المتابعة الميدانية للأسواق ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والتنظيمي للأسواق بمختلف مراكز المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق طلخا جولة مفاجئة محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية منع الإشغالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية
أخبار المحافظات

كدمات وحروق.. أم وزوجها يعذبان طفلة حتى الموت في المنوفية

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
فيديوهات رمضان

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء|الدعاء هو العبادة
موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد صلاة المغرب في أول يوم من رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة