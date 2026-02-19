الدقهلية – رامي محمود

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل سوق طلخا الحضاري، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من توافر مختلف السلع والمنتجات أمام المواطنين، إلى جانب متابعة مدى التزام التجار بإعلان الأسعار بصورة واضحة ومعلنة.

وخلال الجولة، تفقد طارق مرزوق باكيات السوق، واطمأن على حركة البيع والشراء ومستوى الإقبال من المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بإظهار الأسعار على جميع السلع دون استثناء، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لأي تلاعب أو استغلال.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لكل بائع داخل السوق، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو عرض بضائع خارج الباكيات المحددة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام والمظهر الحضاري للسوق، ويسهل حركة المواطنين داخله.

وأكد أن المتابعة الميدانية للأسواق ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والتنظيمي للأسواق بمختلف مراكز المحافظة.