هل يطبق جون إدوارد اللائحة على لاعبي الزمالك بعد الخروج من الكأس؟

تتجه الأنظار داخل نادي الزمالك إلى موقف الإدارة من تطبيق لائحة العقوبات عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

ووفقًا لمصدر مطلع، تنص لائحة الفريق على خصم 10% من مستحقات اللاعبين في حال الخروج من البطولة في الأدوار المبكرة. إلا أن هناك اتجاهًا داخل النادي لعدم التعجل في تطبيق أي عقوبات، نظرًا لضغط المباريات والصعوبات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ربط مسألة تفعيل العقوبات بتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة في الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يُذكر أن الزمالك كان قد أصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية، حمّل فيه الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية الخروج من الكأس، بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية في مواجهة سيراميكا.