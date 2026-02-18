زوجة وليد سليمان توجه رسالة للمتابعين بحلول شهر رمضان (صورة)

أجواء روحانية مميزة.. أول صلاة تراويح بمسجد أبو الحجاج في الأقصر (فيديو

وجهت ياسمين أمل، زوجة لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الحالي وليد سليمان، رسالة للمتابعين قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام "اعقدوا النية لصيام شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة النبي باخلاص النية لله تعالى ".

وتزوج نجم الأهلي السابق وليد سليمان ياسمين أمل في عام 2015 حيث احتفلوا بزفافهما في شهر أغسطس من ذلك العام .

ويذكر أن وليد سليمان يشغل حالياً منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

