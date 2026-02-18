مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 6
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

1 1
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

0 0
22:00

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
21:45

كومو

زوجة وليد سليمان توجه رسالة للمتابعين بحلول شهر رمضان (صورة)

كتب : محمد الميموني

10:14 م 18/02/2026 تعديل في 10:54 م
وجهت ياسمين أمل، زوجة لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الحالي وليد سليمان، رسالة للمتابعين قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام "اعقدوا النية لصيام شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة النبي باخلاص النية لله تعالى ".

وتزوج نجم الأهلي السابق وليد سليمان ياسمين أمل في عام 2015 حيث احتفلوا بزفافهما في شهر أغسطس من ذلك العام .

ويذكر أن وليد سليمان يشغل حالياً منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

