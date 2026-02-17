اعتداء طالبين على زميلهما بسلاح أبيض في المنوفية

اعتدى طالبان على زميلهما بسلاح أبيض عقب خروجهم من إحدى المدارس بمحافظة المنوفية وألقت الشرطة القبض على المتهمين قبل إخلاء سبيلهما بموجب تصالح الطرفين.

كشفت تحريات وحدة مباحث أشمون بمديرية أمن المنوفية ملابسات فيديو سيدة تروي واقعة اعتداء طالبين على ابنها "طالب" بسلاح أبيض وإحداث إصابته أمام إحدى المدارس.

مشاجرة التلاميذ تنتهي في القسم

تحريات المباحث بينت أنه بتاريخ 4 يناير الماض ورد بلاغ من ابن السيدة بتضرره من زميليه واتهمهما بالاعتداء عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح عقب خروجهم من المدرسة؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح.

تصالح الطرفين

حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة حينها وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أخلت سبيل الطالبين عقب تصالح الطرفين.

