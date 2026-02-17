كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزارة الدولة للإعلام، ووفقًا لما أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد؛ عُقد يوم الثلاثاءاجتماعٌ ضم كلًّا من: الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

عُقد الاجتماع بمكتب وزير الدولة للإعلام، وتوافق المشاركون على ما يلي: توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على ما تضمنته وثيقة التكليفات للحكومة بتشكيلها الجديد، وبصفة خاصة البند رقم (8)، الذي ينص على إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصرته بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتقديم خطاب مهني مسؤول يُشكِّل وعيًا جمعيًّا في مواجهة التحديات والشائعات، ويعزز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.

وأكد المشاركون أن هذه التكليفات تمثل برنامج عمل يتعين تنفيذه كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وبحسب البيان: أعرب الحضور عن تقديرهم لرئيس مجلس الوزراء لاهتمامه بالإعلام المصري ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية وتسليط الضوء بموضوعية على التحديات. كما أشادوا بتوجيهاته بشأن التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يحقق التكامل ويحفظ استقلالها الذي كفله الدستور، ويعزز مكانة الإعلام المصري مع الالتزام بحرية الرأي والتعبير ومعايير الموضوعية والحياد.

وهنّأ رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث وزير الدولة للإعلام بمناسبة توليه منصبه، مؤكدين ثقتهم في خبراته الإعلامية والسياسية وقدرته على دعم دور الوزارة في المرحلة الراهنة.

كما أكد المشاركون رغبتهم في التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار، مع احترام الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئات الإعلامية، وتفعيل مواد الدستور والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وبما يضمن المهنية وحرية التعبير وعدم المساس بقيم المجتمع.

وشدد الحضور على استمرار التعاون للارتقاء بالعمل الإعلامي وتطوير الأداء المهني، بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة.

كما أكد المشاركون حرصهم على عقد لقاءات دورية لتعزيز تكامل الأدوار في مجال الأداء المؤسسي.