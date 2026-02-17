انقلاب تريلا محمّلة بالدقيق في ترعة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» محمّلة بكميات من الدقيق داخل ترعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت المصادر بأن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المواطنين أو السائق، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لرفع السيارة من موقعها داخل الترعة والعمل على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.