شهدت مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم، حالة مثيرة للجدل بعدما هدد فريق مودرن سبورت، بالانسحاب من المباراة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق كهرباء الإسماعيلية، قبل دقائق من نهاية المباراة.

وكان حكم مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية، احتسب ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وسط اعتراضات قوية من لاعبي مودرن سبورت.

وتواصلت الاعتراضات من قبل لاعبي مودرن سبورت وجهازهم الفني، حيث قرر لاعبي مودرن سبورت الانسحاب من المباراة، مما اضطر حكم المباراة لإشهار بطاقة حمراء في وجه صلاح أمين مدرب الفريق.

وبعد قرابة 10 دقائق من المناوشات على الخطوط عاد لاعبي مودرن سبورت إلى أرضية الملعب، ثم تصدى لاعب كهرباء الإسماعيلية علي سليمان لضربة الجزاء، لكنه سددها بقوة خارج المرمى، ليفشل في تسجيلها بنجاح.

وأعادت أحداث مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية اليوم، أجواء ما حدث في نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي توج بها منتخب السنغال عقب الفوز على حساب نظيره المغربي في النهائي.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

