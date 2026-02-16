مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"على طريقة نهائي كأس الأمم".. مودرن سبورت يهدد بالانسحاب من مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : مصراوي

10:28 م 16/02/2026 تعديل في 11:29 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مودرن سبورت
  • عرض 3 صورة
    مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم، حالة مثيرة للجدل بعدما هدد فريق مودرن سبورت، بالانسحاب من المباراة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق كهرباء الإسماعيلية، قبل دقائق من نهاية المباراة.

وكان حكم مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية، احتسب ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وسط اعتراضات قوية من لاعبي مودرن سبورت.

وتواصلت الاعتراضات من قبل لاعبي مودرن سبورت وجهازهم الفني، حيث قرر لاعبي مودرن سبورت الانسحاب من المباراة، مما اضطر حكم المباراة لإشهار بطاقة حمراء في وجه صلاح أمين مدرب الفريق.

وبعد قرابة 10 دقائق من المناوشات على الخطوط عاد لاعبي مودرن سبورت إلى أرضية الملعب، ثم تصدى لاعب كهرباء الإسماعيلية علي سليمان لضربة الجزاء، لكنه سددها بقوة خارج المرمى، ليفشل في تسجيلها بنجاح.

وأعادت أحداث مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية اليوم، أجواء ما حدث في نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي توج بها منتخب السنغال عقب الفوز على حساب نظيره المغربي في النهائي.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

دونجا يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودرن سبورت الدوري المصري مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر