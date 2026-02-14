مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة كايزر تشيفز

كتب : يوسف محمد

06:31 م 14/02/2026 تعديل في 07:27 م
وجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد قناة السويس، رسائل قوية للاعبي الفريق، خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، التي تجمع بينهما حاليا في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات لافتات لتحفيز لاعبي الفريق، حملت هذه اللافتات مجموعة من الرسائل، جاء نصها كالتالي: "باسم الفرسان كن شجاعا".

كما رفعت الجماهير لافتات كتب عليها: "بتاريخ الملكي كن متحديا، لأجل الزمالك كن بطلا".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو الزامبي والمصري البورسعيدي".

محمد الشناوي: "الأهلي يسير بخطوات مميزة وهدفنا دوري الأبطال"

مدرب الأهلي: مباراة الجيش الملكي صعبة.. ومتشوق لمشاهدة جماهيرنا العظيمة

