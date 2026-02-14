مباريات الأمس
حسام المندوه: مجلس الزمالك مظلوم ونعمل على حل أزمات النادي

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 14/02/2026
أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن المجلس الحالي للنادي يواجه فترة صعبة ويعاني من مظلومية كبيرة بسبب التوقيت الذي تولى فيه إدارة الأمور.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية:"نسعى لإيجاد حلول لحل أزمات الزمالك وهناك تحديات مستمرة وهذا ما يؤخرنا في الظهور الإعلامي".

وأضاف: "عايز أطمن جمهور الزمالك وأتطمن بيه ونتظر الجميع غداً بإذن الله يكسروا الدنيا ويهزوا الاستاد".

وتابع: "جئنا في وقت صعب للغاية وقلنا فعلا إن فيه ملفات مدروسة ولكن هذا ليس تسرعاً لأنك تواجه مشاكل في الميدان وهناك فارق ما بين إني عارف مشكلة وعارف حلها، أو إن أحلها في عام أو اتنين".

وأوضح المندوه: "بسبب الأزمات قصرنا في الظهور الإعلامي والحديث عن تلك المشاكل وخطط الحلول تتغير هل كانت مشكلة أرض أكتوبر في الحسبان؟.. وكنا نعمل فيها من أول لحظة وقلنا إنها المورد الرئيسي".

وأضاف: "من الوارد الخطأ وأنت في الإدارة توجنا بالعديد من البطولات ونشارك بقوة في كل البطولات بقوة الدفع الجماهيرية والمجلس الذي يحاول نحن ندير أزمة ولابد أن يعرف الجميع ذلك ويجب على الجميع يعلم أننا في أزمة نحل جزء وبعدها يظهر جزء آخر".

واختتم قائلاً:"نحن كمجلس مظلومين في اختيار الفترة التي أتينا فيها كانت صعبة للغاية وهناك بعض المقربين مني قالوا لي ألا تتواجد في تلك الفترة لأنها تمهيداً للمجلس القادم".

وأردف: "قدنا الزمالك في فترة سابقة ولكن المشاكل الحالية أضعاف مضاعفة ولكن الوضع العام صعب جداً وكان ممكن تكون النتيجة أفضل من ذلك بكثير، لو كان الوضع غير ذلك".

حسام المندوه الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

