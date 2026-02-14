كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن قيام النادي بصرف مكافآت للاعبي الفريق الأول عقب الفوز في المباراة الأخيرة، مؤكداً أن المجلس يسعى لتحفيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية:" هناك مكافآت تم صرفها ومكافأة على الماتش الأخير وسيكون هناك مكافآت تصاعدية والمكسب بيجيب فلوس".

وأضاف: "نادي الزمالك ممتلئ بألعاب لدينا 23 لعبة أخرى ولكن كرة القدم هي اللعبة الأولى ولاعبو الزمالك أبطال بسبب تحمل التحديات الأخيرة، ومعهم كل العاملين في النادي".

وعن ملف بيع اللاعبين الأساسيين، قال: "كل الأندية بتبيع لاعبيها والحفاظ على الفريق بإعطاء المستحقات هو الأهم ولو فيه لاعب أو اتنين اضطررت لبيعهم للحفاظ على باقي المجموعة هذه فكرة جيدة".

واختتم أمين صندوق الزمالك تصريحاته نافياً ما تردد بشأن وجود عرض ضخم لضم أحمد سيد زيزو: "لم يحدث أن جاء عرض لضم زيزو بـ 6 أو 7 مليون دولار كما يقال هذا الحديث غير حقيقي كان العرض أقل والدفع على فترات، وحققنا مكاسب من عدم بيع زيزو في تلك الفترة".