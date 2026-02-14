مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

حسام المندوه يكشف مفاجأة بخصوص زيزو واحتمالية استمرار بعض نجوم الزمالك مع الفريق

كتب : نهي خورشيد

01:09 م 14/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (2)
  • عرض 17 صورة
    من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (1)
  • عرض 17 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك
  • عرض 17 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 17 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز (5)
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن قيام النادي بصرف مكافآت للاعبي الفريق الأول عقب الفوز في المباراة الأخيرة، مؤكداً أن المجلس يسعى لتحفيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية:" هناك مكافآت تم صرفها ومكافأة على الماتش الأخير وسيكون هناك مكافآت تصاعدية والمكسب بيجيب فلوس".

وأضاف: "نادي الزمالك ممتلئ بألعاب لدينا 23 لعبة أخرى ولكن كرة القدم هي اللعبة الأولى ولاعبو الزمالك أبطال بسبب تحمل التحديات الأخيرة، ومعهم كل العاملين في النادي".

وعن ملف بيع اللاعبين الأساسيين، قال: "كل الأندية بتبيع لاعبيها والحفاظ على الفريق بإعطاء المستحقات هو الأهم ولو فيه لاعب أو اتنين اضطررت لبيعهم للحفاظ على باقي المجموعة هذه فكرة جيدة".

واختتم أمين صندوق الزمالك تصريحاته نافياً ما تردد بشأن وجود عرض ضخم لضم أحمد سيد زيزو: "لم يحدث أن جاء عرض لضم زيزو بـ 6 أو 7 مليون دولار كما يقال هذا الحديث غير حقيقي كان العرض أقل والدفع على فترات، وحققنا مكاسب من عدم بيع زيزو في تلك الفترة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو حسام المندوه أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
زووم

وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
أخبار و تقارير

هاتف عمره 15 عاما يعود للاستخدام في 2026.. ما قصة نوكيا N8؟
السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
أخبار مصر

السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"