الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

07:03 م 11/02/2026

مباراة الأهلي والإسماعيلي

نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الأهلي كلا من: محمد علي بن رمضان في الدقيقة 31، وياسين مرعي في الدقيقة 43.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن ضمن النادي الأهلي التأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

الأهلي يفوز على الإسماعيلي مباراة الأهلي القادمة بطولة الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي والجيش الملكي موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

