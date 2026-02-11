موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الأهلي كلا من: محمد علي بن رمضان في الدقيقة 31، وياسين مرعي في الدقيقة 43.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن ضمن النادي الأهلي التأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.