أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري، عقوبات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

مباراة طلائع الجيش وفاركو

إيقاف لاعب فريق طلائع الجيش إسماعيلي أجورو مباراة واحدة، توقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث.

مودرن سبورت وبيراميدز

إيقاف أحمد يوسف لاعب مودرن سبورت مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه، بعد حصوله على بطاقة حمراء، بجانب منع محمد نصار مباراة مباراتين من مرافقة الفريق وتغريمه 10000 جنيه، بسبب تعرضه للطرد للاعتراض على الحكم.

المصري وسموحة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مباراة واحدة وتغريمه 7500 جنيه، بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة للمرة الثانية.

وفي المقابل، قررت رابطة الأندية إيقاف عمرو نجيب محروس لاعب سموحة، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث في اللقاء.

الاتحاد السكندري وزد

إيقاف ثنائي الاتحاد السكندري، فادي فريد ومحمود علاء، مباراة واحدة وتغريم كلا منهما مبلغ 5000 جنيه، بسبب حصول كلا منهما على الإنذار الثالث.

