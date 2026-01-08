مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

"إيقاف ثنائي الاتحاد ومدرب المصري".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من كأس العاصمة

كتب - يوسف محمد:

07:09 م 08/01/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة سيراميكا والبنك الأهلي كأس عاصمة مصر (11)
  • عرض 3 صورة
    كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري، عقوبات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

مباراة طلائع الجيش وفاركو

إيقاف لاعب فريق طلائع الجيش إسماعيلي أجورو مباراة واحدة، توقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث.

مودرن سبورت وبيراميدز

إيقاف أحمد يوسف لاعب مودرن سبورت مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه، بعد حصوله على بطاقة حمراء، بجانب منع محمد نصار مباراة مباراتين من مرافقة الفريق وتغريمه 10000 جنيه، بسبب تعرضه للطرد للاعتراض على الحكم.

المصري وسموحة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مباراة واحدة وتغريمه 7500 جنيه، بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة للمرة الثانية.

وفي المقابل، قررت رابطة الأندية إيقاف عمرو نجيب محروس لاعب سموحة، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث في اللقاء.

الاتحاد السكندري وزد

إيقاف ثنائي الاتحاد السكندري، فادي فريد ومحمود علاء، مباراة واحدة وتغريم كلا منهما مبلغ 5000 جنيه، بسبب حصول كلا منهما على الإنذار الثالث.

أقر أيضًا:

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات

مبلغ خرافي.. كم تبلغ ثروة أشرف حكيمي نجم المغرب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس عاصمة مصر عقوبات الجولة الخامسة كأس رابطة الأندية المصري البورسعيدي

