"مش ده الحل".. القباني يعترض على هذا الحل في الزمالك لمعالجة الأزمة المالية

وجه وائل القباني لاعب الزمالك السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن العقد المبرم مع جون إدوارد عند تعيينه مديراً رياضياً للنادي.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إنه لا يعلم الجهة التي اتخذت قرار توقيع عقد جون إدوارد بهذه الصيغة، مؤكداً أن العقد يمثل كارثة خاصة فيما يتعلق بحصول المدير الرياضي على مقابل مالي نظير بيع اللاعبين.

وأضاف أن صفقة انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي تمت مقابل مبلغ كبير، بهدف حصول جون إدوارد على عمولة، لذا كان الحل الأنسب هو رحيل اللاعب ضمن صفقة تبادلية بدلاً من البيع المباشر.

وتابع القباني أن انفصال الزمالك عن جون إدوارد بات مسألة وقت، "زي الطلاق أو الخلع".