وصول النسخة الأصلية لكأس العالم إلى مصر اليوم.. التفاصيل كاملة

تستقبل مصر اليوم الأحد، النسخة الأصلية من كأس العالم 2026، ضمن الجولة العالمية للكأس، التي تجوب عددًا كبيرًا من دول العالم قبل انطلاق منافسات البطولة في يونيو 2026.

وانطلقت الجولة العالمية للكأس من العاصمة السعودية الرياض كأول محطة لها، بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، الذي تولى تقديم الكأس، مضيفًا طابعًا خاصًا ومميزًا للحدث.

ومن المنتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة الجديدة، عقب وصول الكأس إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية.

كما تشهد مصر غدًا إقامة احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير، احتفاءً بوصول كأس العالم، ضمن محطات الجولة الترويجية التي تسبق انطلاق البطولة العالمية.

وتأتي زيارة الكأس إلى مصر في إطار جولة كأس العالم 2026، التي تُعد رحلة عالمية غير مسبوقة، تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة النسخة الأصلية من الكأس.

وتُمثل هذه الجولة احتفالًا بمرور 20 عامًا على إطلاق جولات الكأس العالمية، إلى جانب الترويج للنسخة المقبلة من المونديال، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في بطولة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تستضيف مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية، بينما تُقام المباراة النهائية في نيويورك.