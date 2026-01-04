مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

وصول النسخة الأصلية لكأس العالم إلى مصر اليوم.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد خيري

11:20 ص 04/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    ترامب مع كأس العالم
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    كرة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (2)

تستقبل مصر اليوم الأحد، النسخة الأصلية من كأس العالم 2026، ضمن الجولة العالمية للكأس، التي تجوب عددًا كبيرًا من دول العالم قبل انطلاق منافسات البطولة في يونيو 2026.

وانطلقت الجولة العالمية للكأس من العاصمة السعودية الرياض كأول محطة لها، بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، الذي تولى تقديم الكأس، مضيفًا طابعًا خاصًا ومميزًا للحدث.

ومن المنتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة الجديدة، عقب وصول الكأس إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية.

كما تشهد مصر غدًا إقامة احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير، احتفاءً بوصول كأس العالم، ضمن محطات الجولة الترويجية التي تسبق انطلاق البطولة العالمية.

وتأتي زيارة الكأس إلى مصر في إطار جولة كأس العالم 2026، التي تُعد رحلة عالمية غير مسبوقة، تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة النسخة الأصلية من الكأس.

وتُمثل هذه الجولة احتفالًا بمرور 20 عامًا على إطلاق جولات الكأس العالمية، إلى جانب الترويج للنسخة المقبلة من المونديال، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في بطولة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تستضيف مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية، بينما تُقام المباراة النهائية في نيويورك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم كأس العالم 2026 مصر منتخب مصر

