"مجموعة الأهلي".. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل في دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

11:25 م 31/01/2026 تعديل في 11:30 م
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
    تريزيجيه في مباراة الأهلي والجيش الملكي
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
    الجيش الملكي ويانج أفريكانز (1)
    يانج أفريكانز والجيش الملكي (1)
    الأهلي ويانج أفريكانز (7)
    الأهلي ويانج أفريكانز (6)
    الأهلي ويانج أفريكانز (2)
    الأهلي ويانج أفريكانز (5)
    الأهلي ويانج أفريكانز (4)
    الأهلي ويانج أفريكانز (3)
    الأهلي ويانج أفريكانز (1)
    مران الأهلي اليوم 14

تمكن فريق الجيش الملكي المغربي، من تحقيق الفوز على حساب شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الجيش الملكي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الأهلي، ويانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وبهذه النتيجة رفع فريق الجيش الملكي رصيده من النقاط، إلى 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد شبيبة القبائل عند نقطتين في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق شبيبة القبائل الجزائري، النادي الأهلي يوم 7 فبراير المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز اليوم السبت.

النادي الأهلي الجيش الملكي مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

