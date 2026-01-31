"مجموعة الأهلي".. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل في دوري الأبطال

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

تمكن فريق الجيش الملكي المغربي، من تحقيق الفوز على حساب شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الجيش الملكي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الأهلي، ويانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وبهذه النتيجة رفع فريق الجيش الملكي رصيده من النقاط، إلى 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد شبيبة القبائل عند نقطتين في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق شبيبة القبائل الجزائري، النادي الأهلي يوم 7 فبراير المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز اليوم السبت.

