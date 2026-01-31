ترامب ينشر فيديو متداول للقوات الإيرانية في طهران: مفزوعون

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" مع تعليق يدّعي أن قوات الأمن الإيرانية بشوارع العاصمة طهران في حالة فزع.

ويظهر المقطع المتداول، تحركات عشوائية للقوات الحكومية الإيرانية بميدان هفت تير في العاصمة طهران.

مگه نشتی گاز و سوزاندن نیزار نبوده؟ افسار وحوش تون رو چرا ول کردید تو خیابون؟!میدان ٢۵ شهریور(هفت تیر)تهران!بعد از نشتی گاز...!! pic.twitter.com/f17C7vEQIV — ANITA (@ANITABAKT) January 31, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لا يمكنها إبلاغ حلفائها في الخليج بخطتها إزاء إيران.

وأوضح ترامب، أن الخطة تكمن في أن "إيران تتحدث إلينا وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء وإلا فسنرى ما سيحدث.. الإيرانيون يتفاوضون وسنرى ما سيحدث وقد قضينا على برنامجهم النووي".

وجدد الرئيس الأمريكي، التأكيد على أن أسطولا عسكريا كبيرا يتجه إلى المنطقة ويفوق في حجمه الأسطول الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا.

وفي أثناء ذلك، أعلن علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن العمل جار لوضع إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد لاريجاني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن إنشاء هيكل للمفاوضات "جار" على عكس الأجواء التي تتسبب فيها ما وصفه بـ"الحرب الإعلامية المصطنعة"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتأتي تحركات لاريجاني غداة لقاء غير معلن جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.