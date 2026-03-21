إعلان

مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:29 ص 21/03/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت أجواء عيد الفطر إلى مأساة داخل قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعدما توفي الأب ممدوح متأثرًا بحالة اختناق شديدة، ليلحق بطفليه أحمد (9 سنوات) وشقيقته سما (14 عامًا)، اللذين فارقا الحياة داخل المنزل نتيجة تسرب الغاز.

اكتشاف الواقعة

بدأت خيوط الحادث عندما لاحظ أحد أقارب الأسرة غيابهم عن أداء صلاة عيد الفطر، ما أثار الشكوك ودفعه للتوجه إلى منزلهم. وبعد عدم الاستجابة لطرق الباب، قام بكسره ليعثر على الطفلين جثتين هامدتين، بينما كان الأب والأم في حالة إعياء شديد.

محاولات الإنقاذ

تم نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الشهداء المركزي في محاولة لإنقاذهم، إلا أن الأب لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بينما استقرت الحالة الصحية للأم بعد تلقيها الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثامين إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم لإنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، مع إخضاعها للصفة التشريحية تحت إشراف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية تسرب غاز وفاة أطفال حادث اختناق عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
أخبار مصر

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
مصر تطالب بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من سوريا
شئون عربية و دولية

مصر تطالب بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من سوريا
رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
من إغلاق الأقصى للصلاة بين الركام وزيارة القبور.. كيف قضى الفلسطينيون عيد
شئون عربية و دولية

من إغلاق الأقصى للصلاة بين الركام وزيارة القبور.. كيف قضى الفلسطينيون عيد
مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية
أخبار المحافظات

مأساة في المنوفية.. أب يلحق بطفليه بحادث تسرب غاز بالمنوفية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين "خرج" إيران ونفط الخليج.. هل يقفز البرميل إلى 200 دولار ويقود العالم إلى الركود؟