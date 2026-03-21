تحولت أجواء عيد الفطر إلى مأساة داخل قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعدما توفي الأب ممدوح متأثرًا بحالة اختناق شديدة، ليلحق بطفليه أحمد (9 سنوات) وشقيقته سما (14 عامًا)، اللذين فارقا الحياة داخل المنزل نتيجة تسرب الغاز.

اكتشاف الواقعة

بدأت خيوط الحادث عندما لاحظ أحد أقارب الأسرة غيابهم عن أداء صلاة عيد الفطر، ما أثار الشكوك ودفعه للتوجه إلى منزلهم. وبعد عدم الاستجابة لطرق الباب، قام بكسره ليعثر على الطفلين جثتين هامدتين، بينما كان الأب والأم في حالة إعياء شديد.

محاولات الإنقاذ

تم نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الشهداء المركزي في محاولة لإنقاذهم، إلا أن الأب لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بينما استقرت الحالة الصحية للأم بعد تلقيها الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثامين إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم لإنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، مع إخضاعها للصفة التشريحية تحت إشراف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.