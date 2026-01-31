"حسبي الله".. أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمته مع النادي الأهلي

أعلن أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس الجمعة 30 يناير الجاري، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال أشرف في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "أفكر في قرار الاعتزال منذ ستة أشهر، لكنني كنت أعافر بشكل كبير، لكن اتخذت القرار النهائي بالاعتزال منذ أربعة أيام".

وأضاف: "قرار الاعتزال صعب عليا، خاصة وأنني ألعب كرة القدم منذ أن كان عمري 7 سنوات، لكن قررت الاعتزال للحفاظ على اسمي وصورتي مع جماهير الأهلي، خاصة وأن العروض التي قدمت لي في الفترة الماضية لم تكن تناسب تاريخي".

واختتم: "تحدثت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل إعلان القرار، فهو شخص أثق في كلامه بشكل كبير، وقال لي أن النادي الأهلي بيتي ومفتوح لي في أي وقت".

ويمتلك أيمن أشرف مسيرة مميزة في كرة القدم،و بشكل خاص مع النادي الأهلي، الذي شارك معه في 215 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وتوج أشرف خلال مسيرته مع المارد الأحمر ب 13 بطولة مختلفة، بواقع 6 بطولات للدوري المصري، 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، لقبين للسوبر الأفريقي، لقب وحيد لكلا من كأس مصر والسوبر المصري.

أقرأ أيضًا:

"على ظهر حصان".. 10 صور لاحتفال هادي رياض مع عائلته وأصدقائه بعد انتقاله للأهلي

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش