كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 1
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

"علم فلسطين ورسالة خاصة".. كيف أعلن بيراميدز التعاقد مع حامد حمدان؟

كتب - يوسف محمد:

07:57 م 03/01/2026
أعلن نادي بيراميدز منذ قليل التعاقد بشكل رسمي، مع لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2026.

وخطف فيديو تقديم حمدان الأنظار بشكل كبير، حيث ظهر في الفيديو وهو يحمل علم فلسطين، بجان ظهوره وهو يتحدى الذكاء الاصطناعي "Ghat Gpt"، بعدما وجه له سؤالا يتعلق بهوية الفريق الجديد الذي وقع له.

ومنح حمدان "Ghat Gpt"، مجموعة من الحلول لتسهيل الحصول على إجابة حول فريقه الجديد، منها أنه وقع مع فريق فاز ب 3 ألقاب قارية في عام واحد، ليكون رد الذكاء الاصطناعي بأن هذا الفريق هو بيراميدز.

ووجه حمدان رسالة إلى الجماهير، خلال فيديو التقديم، الذي نشره بيراميدز عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من فلسطين أرض العزة إلى مصر أرض الحضارة".

والجدير بالذكر أن صاحب ال 25 عاما، خاض خلال الموسم الحالي 4 مباريات بمختلف البطولات، اكتفى خلالهم بتسجيل هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

