وفاة لاعب المنصورة أثناء توزيع التمور على الصائمين.. ماذا حدث؟

خيمت حالة من الحزن على الوسط الرياضي في مصر، عقب وفاة اللاعب الناشئ معتصم زكريا، كابتن فريق نادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لحادث أليم أثناء مشاركته في عمل خيري.

ووقع الحادث قبل أذان المغرب، السبت، على أحد الطرق بمحافظة الدقهلية، خلال قيام اللاعب بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين من المسافرين والمارة.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والعاملين بالاتحاد، إلى جانب فرع الدقهلية لكرة القدم، اللاعب الشاب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، الذي وافته المنية اليوم.

وسأل الاتحاد المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إقرأ أيضًا:

"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)



محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟



