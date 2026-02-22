مباريات الأمس
وفاة لاعب المنصورة أثناء توزيع التمور على الصائمين.. ماذا حدث؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:34 م 22/02/2026 تعديل في 07:49 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    معتصم زكريا
  • عرض 3 صورة
    معتصم زكريا

خيمت حالة من الحزن على الوسط الرياضي في مصر، عقب وفاة اللاعب الناشئ معتصم زكريا، كابتن فريق نادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لحادث أليم أثناء مشاركته في عمل خيري.

ووقع الحادث قبل أذان المغرب، السبت، على أحد الطرق بمحافظة الدقهلية، خلال قيام اللاعب بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين من المسافرين والمارة.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والعاملين بالاتحاد، إلى جانب فرع الدقهلية لكرة القدم، اللاعب الشاب معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة مواليد 2011، الذي وافته المنية اليوم.

وسأل الاتحاد المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

