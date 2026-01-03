بيراميدز يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري، التعاقد مع لاعب وسط بتروجيت حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف نادي بيراميدز، أن التعاقد مع صاحب ال 25 عاما، جاء في إطار خطة النادي في دعم الفريق بأفضل العناصر، استعدادا للمرحلة المقبلة والمنافسة على كافة الألقاب.

وكان حامد حمدان، بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي، ثم الجزيرة والمجد، قبل أن ينتقل إلى بتروجيت في أغسطس 2023.

وخلال الموسم الحالي، شارك صاحب الـ 25 عاما رفقة فريق بتروجيت، في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

وعلى الصعيد الدولي ظهر حمدان رفقة منتخب فلسطين، في 9 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

