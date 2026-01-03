مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

برايتون

2 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

كتب - يوسف محمد:

06:57 م 03/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان (4)
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان (5)
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان (3)
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري، التعاقد مع لاعب وسط بتروجيت حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف نادي بيراميدز، أن التعاقد مع صاحب ال 25 عاما، جاء في إطار خطة النادي في دعم الفريق بأفضل العناصر، استعدادا للمرحلة المقبلة والمنافسة على كافة الألقاب.

وكان حامد حمدان، بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي، ثم الجزيرة والمجد، قبل أن ينتقل إلى بتروجيت في أغسطس 2023.

وخلال الموسم الحالي، شارك صاحب الـ 25 عاما رفقة فريق بتروجيت، في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

وعلى الصعيد الدولي ظهر حمدان رفقة منتخب فلسطين، في 9 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

كيف يفكر الأهلي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان نادي بيراميدز آخر أخبار بيراميدز انتقال حامد حمدان لبيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية