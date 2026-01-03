فكري صالح لمصراوي: محمد الشناوي مر بظروف خاصة أثرت على أدائه ومستواه

كشف فكري صالح، مدرب حراس المرمى السابق لنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد الحالي٬ عن أداء حارس النادي الأهلي محمد الشناوي خلال الفترات الماضية.

وقال فكري صالح٬ في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": " أن الظروف الخاصة التي مر بها محمد الشناوي خلال الفترات الماضية أثرت على أدائه ومستواه والناس كملت عليه بسبب الغلطات اللي كان بيعملها في المباريات".

وأضاف صالح : " عاوز تشوف محمد الشناوي اتفرج عليه في الأولمبياد مع كابتن شوقي غريب٬ كان شايل كتير وعامل مباريات وأداء مميز وشوفنا في مباراة جنوب افريقيا الماضية في كأس الأمم محمد الشناوي عمل ايه كان شايل كتير في المباراة".

وأكد صالح٬ أن محمد الشناوي حصل على جائزة رجل المباراة في كأس العالم بروسيا كان ادائه حلو ومميز لان مكنش عندو ضغوط نفسيه ولا ظروف عائلية ولكن الشناوي حارس عملاق وادائه انا عارفه كويس.

ويشغل فكري صالح حاليًا منصب المشرف العام لمدربي حراس المرمى بنادي زد.