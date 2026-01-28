مباريات الأمس
"موقعة الكونفدرالية".. تذكرتي تعلن فتح باب التذاكر لجماهير الزمالك والمصري

كتب : محمد خيري

02:21 م 28/01/2026

جماهير الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف المصري فريق الزمالك، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وذكرت شركة تذكرتي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تم إتاحة تذاكر المباراة أمام الجماهير، تمهيدًا لحضور اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وكان المصري والزمالك قد التقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتصدر المصري البورسعيدي، ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يأتي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل زيسكو الزامبي المجموعة دون نقاط.

