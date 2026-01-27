مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

"اكتئاب وتوتر".. رسالة مؤثرة من محمد عبد المنعم بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع نيس

كتب : يوسف محمد

10:52 م 27/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس يتدرب في ملعب التتش (5)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم جديد (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم جديد (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم أثناء التوقيع لنيس_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم جديد (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (3)
  • عرض 17 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (1)
  • عرض 17 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر الأول ونيس الفرنسي، رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع فريقه، عقب غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب منذ شهر إبريل الماضي 2025، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وكتب عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام": "الحمد لله دائماً وأبدا النهاردة، اول يوم تمرين ليا بعد فترة هي الأصعب في حياتي، دخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل، خلتني أشوف مستقبلي بشكل مختلف عن اللي كنت بحلم بيه، بس التفكير هنا طول الوقت مش هسيب حلمي واني أقدر اعدي أي مرحلة صعبة".

وأضاف: "حسيت بكمية الحب والتعاطف والدعم معايا، لما حصلت الإصابة وده أتاثرت بيه نفسيا بس في نفس الوقت خلاني أحس بالمسؤولية، كنت بشتغل وهدفي قدام عيني إني أرجع تاني وأكون عند حسن ظنهم".

وتابع: "حسيت أن كل حاجة انا وصلتلها مكنتش شطارة مني، دي كانت ترتيبات ربنا ليا قربت منه أكتر حسيت بالرضا، حسيت أن ربنا بيقولي متقلقش أنا جنبك ومش هسيبك فارتحت وهنا التفكير اتغير لما حسيت بالرضا".

وواصل: "النجاح مهم جداً بس الأهم منه هو علاقتك مع ربنا، من أهم النعم الناس اللي بتحبك بصدق واللي وجودهم في حياتك بيخليك إنسان أحسن، اتعلمت أكون حامد من غير شروط أسعى واشتغل واتعب بس في نفس الوقت أحافظ على كنوزي الحقيقية أهلي وأصحابي، القلوب اللي بتقف جنبك في كل لحظة لأن دول اللي بيفضلوا يوم ما تتعب أو تمرض أو حتى ترحل، اللي بيفضل فعلا هى الذكرى والدعوة الحلوة واللحظة اللي بتبقي أثر في قلب كل واحد".

واختتم عبد المنعم: "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الذكريات، بيخلي اللحظات تعيش فوق عمر الانسان، شكرا من قلبي لكل واحد افتكرني وبعت كلمة أو دعا لي وجودكم حواليا بيكبر المعني، ويطول عمر اللحظات الحلوة شكرا على دعمكم".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من نادي باوك بعد مصرع 7 من مشجعيه

الحافلة تهشمت.. حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باوك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم نيس الفرنسي إصابة محمد عبد المنعم منتخب مصر الدوري الفرنسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
رياضة محلية

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
أخبار المحافظات

كسب الدور فطعنه بـ "مطواة".. مباراة "بينج بونج" تنتهي بمأساة في الشرقية
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون