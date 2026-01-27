وجه محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر الأول ونيس الفرنسي، رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع فريقه، عقب غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب منذ شهر إبريل الماضي 2025، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وكتب عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام": "الحمد لله دائماً وأبدا النهاردة، اول يوم تمرين ليا بعد فترة هي الأصعب في حياتي، دخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل، خلتني أشوف مستقبلي بشكل مختلف عن اللي كنت بحلم بيه، بس التفكير هنا طول الوقت مش هسيب حلمي واني أقدر اعدي أي مرحلة صعبة".

وأضاف: "حسيت بكمية الحب والتعاطف والدعم معايا، لما حصلت الإصابة وده أتاثرت بيه نفسيا بس في نفس الوقت خلاني أحس بالمسؤولية، كنت بشتغل وهدفي قدام عيني إني أرجع تاني وأكون عند حسن ظنهم".

وتابع: "حسيت أن كل حاجة انا وصلتلها مكنتش شطارة مني، دي كانت ترتيبات ربنا ليا قربت منه أكتر حسيت بالرضا، حسيت أن ربنا بيقولي متقلقش أنا جنبك ومش هسيبك فارتحت وهنا التفكير اتغير لما حسيت بالرضا".

وواصل: "النجاح مهم جداً بس الأهم منه هو علاقتك مع ربنا، من أهم النعم الناس اللي بتحبك بصدق واللي وجودهم في حياتك بيخليك إنسان أحسن، اتعلمت أكون حامد من غير شروط أسعى واشتغل واتعب بس في نفس الوقت أحافظ على كنوزي الحقيقية أهلي وأصحابي، القلوب اللي بتقف جنبك في كل لحظة لأن دول اللي بيفضلوا يوم ما تتعب أو تمرض أو حتى ترحل، اللي بيفضل فعلا هى الذكرى والدعوة الحلوة واللحظة اللي بتبقي أثر في قلب كل واحد".

واختتم عبد المنعم: "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الذكريات، بيخلي اللحظات تعيش فوق عمر الانسان، شكرا من قلبي لكل واحد افتكرني وبعت كلمة أو دعا لي وجودكم حواليا بيكبر المعني، ويطول عمر اللحظات الحلوة شكرا على دعمكم".

