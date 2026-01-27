أول تعليق من ياس توروب بعد فوز الأهلي على وادي دجلة في بطولة الدوري

أعرب مروان عثمان مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح عثمان في تسجيل هدفه الأول مع النادي الأهلي اليوم، في مرمى وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري.

وقال عثمان في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على "فيس بوك": "سعيد وفخور بتسجيل أول أهدافي مع النادي الأهلي، وهذا الهدف لم يكن يأتي دون مساعدة زمايلي بالفريق والقادم أفضل بإذن الله".

وأضاف: "ارتداء قميص النادي الأهلي مسؤولية كبيرة، وبشكر الجهاز الفني على ثقته الكبيرة في قدراتي، ومنحي الثقة في المشاركة أساسيا مع الفريق منذ الإنضمام، الجميع داخل الفريق يساعدني ولم أشعر بأنني غريب على الفريق".

وتابع: "الأهلي هدفه الأساسي دائما هو حصد أي بطولة يشارك فيها، نرك في الفترة الحالية على مباراة يانج أفريكانز المقبلة لتحقيق الفوز، ضمان الصعود للدوري المقبل مبكرا".

واختتم عثمان تصريحاته: "جمهور الأهلي يمنحنا ثقة كبيرة في أي مباراة نخوضها، ونسعى لتقدم أفضل ما لدينا في كل المباريات لإسعادهم".

وكان النادي الأهلي، أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تعاقده مع مروان عثمان قادما من فريق سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

