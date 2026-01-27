مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

كتب - يوسف محمد:

07:14 م 27/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (26)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (23)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (24)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (18)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (16)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (17)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (20)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (22)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (19)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (15)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (14)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (13)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (9)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (11)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال16 ببطولة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة رقم 23 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وأحرز ثلاثية المارد الأحمر في اللقاء كل من، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو ومروان عثمان، فيما أحرز هدف دجلة الوحيد في اللقاء لاعب وسط الفريق زيزو.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما يلاقي فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد بعد الفوز على نيجيريا

بدون رونالدو.. ما سر زيارة جورجينا للبيت الأبيض؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي ووادي دجلة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بطولة دوري أبطال أفريقيا

