قلة أدب... حلمي طولان ينتقد موقف تعرض له محمد صلاح بعد أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

02:19 ص 25/01/2026
    محمد صلاح (9) (1)
    محمد صلاح (10) (1)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح وساديو ماني (2)
    محمد صلاح نهائي أمم أفريقيا 2021
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    تسليط الليز على وده محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (1)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح (5) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (2) (1)

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، ثقته في قدرته على قيادة المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، حال توليه المسؤولية.

وأوضح طولان في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح يعد ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل صفوف المنتخب، مهما تباين مستواه في بعض المباريات، نظراً لتأثيره الكبير داخل الملعب وخارجه.

وانتقد طولان بشدة الهجوم الذي تعرض له صلاح عقب نشره مقطع فيديو أثناء وصوله إلى القاهرة، واصفاً تلك الانتقادات بأنها قلة أدب، مؤكداً أن الكرة المصرية لا تمتلك لاعباً قادراً على منح الجماهير نفس القدر من المتعة والبهجة التي يقدمها نجم ليفربول.

محمد صلاح حلمي طولان منتخب مصر أمم أفريقيا أخبار محمد صلاح

