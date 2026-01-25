قلة أدب... حلمي طولان ينتقد موقف تعرض له محمد صلاح بعد أمم أفريقيا

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، ثقته في قدرته على قيادة المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، حال توليه المسؤولية.

وأوضح طولان في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح يعد ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل صفوف المنتخب، مهما تباين مستواه في بعض المباريات، نظراً لتأثيره الكبير داخل الملعب وخارجه.

وانتقد طولان بشدة الهجوم الذي تعرض له صلاح عقب نشره مقطع فيديو أثناء وصوله إلى القاهرة، واصفاً تلك الانتقادات بأنها قلة أدب، مؤكداً أن الكرة المصرية لا تمتلك لاعباً قادراً على منح الجماهير نفس القدر من المتعة والبهجة التي يقدمها نجم ليفربول.