إنزاجي يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

06:47 م 22/01/2026 تعديل في 07:01 م
أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة الفيحاء، في اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويدخل الهلال المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الربيعي.

في خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، بابلو ماري، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

في خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، نونييز.

وتقام المواجهة بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُنقل عبر شبكة قنوات "ثمانية".

الهلال تشكيل الهلال الفيحاء دوري روشن السعودي

