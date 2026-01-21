تمهيدا للانتقال إلى الأهلي.. يوسف بلعمري يودع الرجاء برسالة مؤثرة

ودع المغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء، زملائه في الفريق، تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويصل يوسف بلعمري إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الأهلي، على أن يتم قيده في قائمة الأحمر، بدلا من مواطنه أشرف داري، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

ونشر يوسف بلعمري، صورته مع زملائه عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، كتب: "اليوم أصل إلى محطة الوداع، بعد رحلة ستبقى راسخة في قلبي وذاكرتي ما حييت. عشت بينكم لحظات لا تُنسى، أفراحًا، تحديات، انتصارات وحتى لحظات صعبة، لكن حبكم ودعمكم كان دائمًا الدافع الأكبر لي لأقدّم كل ما أملك داخل المستطيل الأخضر".