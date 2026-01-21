مباريات الأمس
صفقة أوروبية في الملاعب المصرية.. وادي دجلة يتعاقد مع الكرواتي دانييل

كتب : محمد خيري

02:56 م 21/01/2026

وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة عن إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي دانييل ميشكيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق المصري خلال النصف الثاني من الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعب، وعلّقت عليها: «من قلب كرواتيا إلى القاهرة.. دانييل ميشكيتش دجلاوي»، في إشارة إلى ترحيب الفريق بالصفقة الجديدة.

ويلعب ميشكيتش، صاحب الأصول السلوفينية، في مركز خط الوسط المدافع، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويمتلك خبرة دولية بعدما مثل منتخب كرواتيا تحت 20 عامًا.

وينضم الكرواتي إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أورال الروسي الصيف الماضي، ليصبح إضافة قوية لتعزيز خط وسط الفريق، في ظل السعي للحفاظ على المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

ويأمل وادي دجلة أن يساهم ميشكيتش بخبراته الأوروبية في دعم الفريق فنيًا وتكتيكيًا خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على لاعبين ذوي خبرة دولية لتعزيز صفوف الفريق.

