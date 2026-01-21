صفقة أوروبية في الملاعب المصرية.. وادي دجلة يتعاقد مع الكرواتي دانييل

أعلن نادي وادي دجلة عن إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي دانييل ميشكيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق المصري خلال النصف الثاني من الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعب، وعلّقت عليها: «من قلب كرواتيا إلى القاهرة.. دانييل ميشكيتش دجلاوي»، في إشارة إلى ترحيب الفريق بالصفقة الجديدة.

ويلعب ميشكيتش، صاحب الأصول السلوفينية، في مركز خط الوسط المدافع، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويمتلك خبرة دولية بعدما مثل منتخب كرواتيا تحت 20 عامًا.

وينضم الكرواتي إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أورال الروسي الصيف الماضي، ليصبح إضافة قوية لتعزيز خط وسط الفريق، في ظل السعي للحفاظ على المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

ويأمل وادي دجلة أن يساهم ميشكيتش بخبراته الأوروبية في دعم الفريق فنيًا وتكتيكيًا خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على لاعبين ذوي خبرة دولية لتعزيز صفوف الفريق.