الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة في كأس مصر

كتب : محمد خيري

01:03 م 20/01/2026

بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والجونة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، وذلك في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق استعدادًا للمباراة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – طارق علاء – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس

