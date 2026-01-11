"تحديد موعد العملية".. إبراهيم حسن يعلن مغادرة لاعب المنتخب

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصمة مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد حمدي، لاعب المنتخب، سيغادر المغرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، عقب الانتهاء من إجراءات سفره، متوجهًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3-1.

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أنه جرى التنسيق الكامل بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، والجهاز الطبي لنادي بيراميدز، على أن يخضع اللاعب للعملية الجراحية يوم 15 يناير الجاري بألمانيا.

وحقق منتخب مصر مساء أمس السبت فوزًا مثيرًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع منتخب السنغال في مواجهة مرتقبة تقام يوم الأربعاء المقبل.