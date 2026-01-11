مباريات الأمس
"تحديد موعد العملية".. إبراهيم حسن يعلن مغادرة لاعب المنتخب

كتب : محمد خيري

11:48 ص 11/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (23) (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد حمدي، لاعب المنتخب، سيغادر المغرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، عقب الانتهاء من إجراءات سفره، متوجهًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان محمد حمدي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3-1.

وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أنه جرى التنسيق الكامل بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، والجهاز الطبي لنادي بيراميدز، على أن يخضع اللاعب للعملية الجراحية يوم 15 يناير الجاري بألمانيا.

وحقق منتخب مصر مساء أمس السبت فوزًا مثيرًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع منتخب السنغال في مواجهة مرتقبة تقام يوم الأربعاء المقبل.

محمد حمدي منتخب مصر إبراهيم حسن مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

