كشف مصدر عن مستقبل المهاجم الفلسطيني بصفوف الزمالك عمر فرج بعد انتهاء إعارته لفريق ديجرفورس السويدي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن المدير الفني لفريق الزمالك يانيك فيريرا لايريد اللاعب وأخرجه من حساباته للموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب الفلسطيني يتدرب في الوقت الحالي بصورة فردية؛ إذ يعمل نادي الزمالك على تسويقه وبيع عقده في أبعد فرصة.

أرقام عمر فرج مع الزمالك

الزمالك قد أعلن التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 23 عامًا قادمًا من صفوف نادي أيك سولنا السويدي.

وشارك المهاجم الفلسطيني الدولي بقميص الزمالك بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفًا.

