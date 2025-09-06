كتب ـ وسام محمد

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر موقفهم من اللاعب الذي يحمل الجنسية المصرية بصفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني هيثم حسن.

وقال حسن في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"تواصلنا مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، وسيتواجد في منتخب مصر المعسكر المقبل".

من هو هيثم حسن؟

هيثم حسن الذي وُلد في فرنسا لأب مصري وأم تونسية بدأ مسيرته بقطاع ناشئين نادي باريس قبل الالتحاق بصفوف فريف الشباب بنادي شاتورو بموسم 2017/18 ثم تم تصعيده بعد موسم للفريق الرديف قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول موسم 2019/2020 وهو في عامه الـ 17.

اللاعب الذي اختار حينها تمثيل منتخب فرنسا تحت 17 و18 خاض أول رحلة احترافية له بموسم 20/21 بصفوف فريق الرديف بنادي فياريال قبل أن يخوض تجربة على سبيل الإعارة في الموسم التالي بالفريق الأول لنادي ديبورتيفو ميرانديس الإسباني.

وعاد بعد ذلك هيثم لفريق الرديف بنادي فياريال بعد انتهاء إعارته قبل خوض تجربة أخرى بصفوف الفريق الأول لنادي سبورتنج خيخون الإسباني موسم 2023/24 ليعود مرة ثانية لصفوف فياريال بعد انتهاء الإعارة حتى اشترى نادي ريال أوفييدو عقده بالانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.

اللاعب الذي ينشط في المركز الجناح الأيمن شارك بمباراتين بقميص الفريق الأول لنادي فياريال ولكنه لم يسجل أو يصنع فيما شارك خلال إعارته لصفوف ديبورتيفو ميرانديس بـ 38 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 لزملائه مقابل تسجيله هدفين وصناعة 5 أهداف خلال 42 مباراة ارتدى بها قميص سبورتنج خيخون.

ونجح اللاعب خلال الموسم الماضي الذي قضاه مع ريال أوفييدو في المساهمة في عودة الفريق مرة أخرى إلى الدوري الإسباني بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 44 مباراة.

وشارك اللاعب الذي لم يمثل أي منتخب أول من الثلاثة دول التي يحمل جنسيتهم مع ريال أوفييدو بـ 3 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 149 دقيقة ليكون أول لاعب يشارك بالدوري الإسباني (الليجا) منذ 22 عامًا حين شارك أحمد حسام "ميدو" مع فريق سلتا فيجو بموسم 2022/23.

اقرأ أيضًا:

زوجة خالد صبحي تحتفي بظهوره مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

"طائرة خاصة".. إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مباراة بوركينافاسو