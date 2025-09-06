"روحه جيدة".. حسام حسن يشيد بلقطة لمحمد صلاح خلال مباراة إثيوبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن لقطة جيدة من قائد الفريق محمد صلاح تجاه زميله عمر مرموش خلال مباراة إثيوبيا.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على ضيفه الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 من ركلتي جزاء سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وأشار حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن هناك نظام مُحدد في تسديد ركلات الجزاء وكان يرغب هو أن يُسدد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية بعد نجاحه في تسجيل الأولى ولكن فضّل المحترف المصري في ليفربول منحها لزميله عمر مرموش.

وعلق حسام حسن بقوله:" روح جيدة من محمد صلاح أن يترك الركلة لمرموش".

وعن اقتراب محمد صلاح من كسر رقمه التاريخي كهداف لمنتخب مصر، قال حسام حسن:"شيء جميل أن يحقق أي مواطن مصري نجاحات ويكمل ما حققه ما سبقه في مختلف المستويات مثل الفن والهندسة ومصر تلد الكثير من العظماء وصلاح يستاهل كل خير".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر "أتمنى أن يتخطى صلاح مليون هدف ونفس الشيء بالنسبة للأهداف المسجلة في الدوري وعندما صعدت اختلفت الأرقام حتى وصلت إلى 176 هدفا ولم أكن أنا الأول"

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 41 من المباراة ليصل إلى الهدف رقم 61 بقميص منتخب مصر معززًا وصافته لجدول ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب خلف حسام حسن المتصدر بـ 68 هدفًا.

وأصبح الفارق بين محمد صلاح وحسام حسن 7 أهداف وهو الرقم الذي قد يتجاوزه النجم المصري بصفوف ليفربول خلال عدد قليل من المباريات مع منتخب مصر.

