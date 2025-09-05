مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

القناة المجانية الناقلة والمعلقين على مباراة مصر وإثيوبيا

08:45 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
يستعد منتخب مصر لظهور جديد خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

قنوات إذاعة مباراة مصر وإثيوبيا منتخب مصر موعد مباراة مصر وإثيوبيا اليوم مباراة مصر وإثيوبيا القناة الناقلة منتخب إثيوبيا مصر وإثيوبيا
لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025