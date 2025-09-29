مدرب أنجولا يستدعي شيكو بانزا لاعب الزمالك للمعسكر المقبل

أعلن منتخب أنجولا بقيادة مديره الفني الجديد، الفرنسي باتريس بوميل، استدعاء شيكو بانزا، مهاجم الزمالك، للمشاركة في معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب أنجولا مواجهتين أمام إسواتيني والكاميرون في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بانزا شارك مع الزمالك هذا الموسم في 5 مباريات فقط، نجح خلالها في تسجيل هدفين، دون أن يصنع أي أهداف، فيما تم استبعاده من قائمة الفريق في ثلاث مناسبات.

وكان الاتحاد الأنجولي لكرة القدم قد أعلن رسميًا، اليوم الإثنين، تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرًا فنيًا جديدًا، خلفًا للبرتغالي بيدرو جونسالفيس، الذي رحل عن منصبه الأسبوع الماضي.

ويستعد منتخب أنجولا أيضًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، في البطولة المقررة إقامتها بالمغرب.