الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

أحمد شوبير ينضم إلى قناة كويتية لتحليل الدوري الإيطالي

كتب - نهى خورشيد

11:00 م 27/09/2025

أحمد شوبير

أنضم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسمياً إلى منصة وقناة «شاشا» الكويتية، للعمل كمحلل رياضي للدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2025-2026.

وظهر شوبير على شاشة القناة للمرة الأولى مساء السبت، إذ قدّمه الإعلامي هشام الخلصي على الهواء مباشرة قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان وكالياري، في إطار منافسات الكالتشيو.

وقال شوبير في ظهوره الأول:"مساء الخير، إزيك أخبارك إيه، أنا مبسوط جداً إني هكون معاك، متعود دايماً إني أكون أنا اللي بستضيفك، لكن المرة دي أنت اللي بتستضيفني، وإن كان المكان واحد".

وأضاف:"أولاً، سعيد جداً بوجودي على شاشا، وفرحان بالشكل، والأجواء الأسرية، وبوجودك وتألقك المعتاد".

وأتم حديثه قائلاً:"يمكن دي أول مرة أكون ضيف معاك، وأول تجربة ليّ في تحليل الدوري الإيطالي، كنت دايمًا أتابعه، لكن المرة دي التجربة مختلفة وجديدة بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا بيها، مرة تانية، كل التحية للكويت وأهلها، ولكل فريق العمل".

