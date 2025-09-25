شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تصريحات الإعلامي مدحت شلبي، عن الأسباب الحقيقية لعدم سفر محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي في أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

"ليه تقول أنا مريض؟".. مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول رفض سفر الخطيب لأمريكا

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة قوية، حول أسباب عدم سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع بعثة الفريق في أمريكا، التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية الماضية. (طالع التفاصيل)

"أوضة اللبس متفرتكة".. مجدي عبدالغني يفتح النار على الأهلي ويكشف راتب زيزو

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك المقبلة، في بطولة الدوري المصري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل. (طالع التفاصيل)

"أبطال نصف العالم".. كاف يخطر بيراميدز بموعد ضربة البداية في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته. (طالع التفاصيل)

هل يتواجهان للمرة الأولى؟.. قمة خاصة بين زيزو وجماهير الزمالك

يمكن أن تشهد مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز، اللقاء الأول بين أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، وجماهير القلعة البيضاء، منذ رحيله في يونيو 2025. (طالع التفاصيل)

"الحل في الاستثمار وليس الهبوط".. ميدو يوجه تصريحات قوية إلى مسؤولي الإسماعيلي

وجّه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، انتقادات حادة لبعض المسؤولين الذين تولوا إدارة نادي الإسماعيلي في فترات سابقة. (طالع التفاصيل)

"إثارة للجدل".. شوبير يكشف حقيقة تواصل بنشرقي مع وكيل اللاعبين أدم وطني

كشف أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن عقد المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول، جلسة مع وكيل اللاعبين آدم وطني تمهيدًا لنقل وكالته إليه. (طالع التفاصيل)

"نهاية موسمه".. وسام أبو علي يتعرض لإصابة قوية مع فريق كولومبوس الأمريكي

أعلن المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي ويلفريد نانسي، إصابة مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي وغيابه عن مباريات الفريق المتبقية ببطولة الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)