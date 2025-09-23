تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجونة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويلتقي الزمالك نظيره الجونة عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة الجونة

ويبدأ الزمالك مباراة الجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، عبد الحميد معالي

بدلاء الزمالك أمام الجونة:

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد وعمر جابر و سيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

ترتيب الزمالك والجونة

الزمالك يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن المصري الوصيف، فيما يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

