مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

كتب : مصراوي

04:42 م 23/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي وفريق الجونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقرر أن يظهر النادي الأهلي بقميص جديد، خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الكلية الحربية.

وسوف يظهر النادي الأهلي بقميص جديد لأول مرة في الموسم، باللون السماوي مع مزيجا باللون الذهبي، لم يظهر به من قبل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

تشكيل الأهلي في مواجهة حرس الحدود

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر ، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات

المهاجم: جراديشاير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي قميص الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد