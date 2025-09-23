الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

تقرر أن يظهر النادي الأهلي بقميص جديد، خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الكلية الحربية.

وسوف يظهر النادي الأهلي بقميص جديد لأول مرة في الموسم، باللون السماوي مع مزيجا باللون الذهبي، لم يظهر به من قبل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

تشكيل الأهلي في مواجهة حرس الحدود

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر ، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات

المهاجم: جراديشاير.