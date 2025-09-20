3 سيناريوهات.. مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد

أول تعليق من شيكابالا بعد صعود فريق G لدور الـ 64 بكأس مصر

استقرت إدارة النادي الأهلي على فتح باب تلقي طلبات الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأربعاء المقبل على أن تجري الإنتخابات 30 و 31 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اجتماع مرتقب بين محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور عضو مجلس الإدارة السابق لحسم العديد من الملفات على رأسها شكل القائمة التي ستخوض الإنتخابات المقبلة.

وكشف المصدر أن هناك 3 سيناريوهات في القائمة التي ستكون الأوفر حظاً لقيادة الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة 2025-2029.

وأوضح أن القائمة الأولي ستضم محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمين الصندوق، وعضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، ويبقى صراع على المقعد الأخير ما بين عدة أسماء بينها أحمد مسعود ومهند مجدي وحازم هلال، فيما يبقى الصراع على مقعدي تحت السن ما بين إبراهيم العامري وجيانا فاروق ومي عاطف.

وأضاف ان السيناريو الثاني هو الخطيب رئيسا ومرتجي نائبا وطارق قنديل أمين للصندوق مع نفس العناصر وبنفس الشكل في مقاعد العضوية.

واختتم أن السيناريو الثالث قد يكون هو المفاجئ نظرا لأن نسبة حدوثه لا تزيد عن 1% وهو إعتذار محمود الخطيب عن عدم الترشح وبالتالي سيكون ياسين منصور مرشحا لمنصب رئيس النادي ومعه مرتجي نائبا ووقتها قد ينقلب الشكل العام للقائمة ولا يحافظ أحد علي مقعده سوى سيد عبدالحفيظ الذي يعد الحصان الأسود للفترة المقبلة لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبا للمشرف علي قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.