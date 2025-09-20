مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

أهلي جدة يوجه رسالة قوية قبل مباراة بيراميدز

02:26 م السبت 20 سبتمبر 2025
نجح فريق أهلي جدة في قلب الطاولة على نظيره الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي والهلال

الأهلي حول تأخره بثلاثية نظيفة أمام الهلال لتعادل بثلاثة أهداف لمثلها سجلها لاعبوه في آخر 15 دقيقة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره أهلي جدة ، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار منافسات كأس القارات الثلاث من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز خوض المباراة بعدما فاز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال"

اقرأ أيضًا:

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة بيراميدز أهلي جدة إنتركونتيننتال
