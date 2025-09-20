أهلي جدة يوجه رسالة قوية قبل مباراة بيراميدز

بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

نجح فريق أهلي جدة في قلب الطاولة على نظيره الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي والهلال

الأهلي حول تأخره بثلاثية نظيفة أمام الهلال لتعادل بثلاثة أهداف لمثلها سجلها لاعبوه في آخر 15 دقيقة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره أهلي جدة ، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في إطار منافسات كأس القارات الثلاث من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز خوض المباراة بعدما فاز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال"

