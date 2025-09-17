أول تعليق من شيكابالا بعد فوز فريقه G على حساب المستقبل سبورت

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على ما يثار خلال الساعات الماضية، حول وجود العديد من العروض لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام عاشور مرتبط بعقد مع الفريق لموسمين بخلاف الموسم الحالي، لذا لن يعلق النادي علي أي شيئ حول رحيل اللاعب".

وأضاف: "الأولوية بالنسبة لنا في الوقت الحالي، هى متابعة الحالة الصحية للاعب، وتعافيه من الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا".

وتابع:"إمام سيغيب لفترة لن تقل عن أسبوعين، وقد تزيد لما أبعد من ذلك طبقا لتطورات التحاليل التي يخضع لها اللاعب بشكل يومي، بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية".

وأكمل: "ملف تمديد العقود مغلق حاليا نظرا لتراجع نتائج الفريق، خلال المباريات الماضية، وأي لاعب داخل الفريق سيطبق عليه نظام النادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "لن نسمح في الفترة المقبلة، لأي شيئ يمكن أن يؤثر على استقرار الفريق، تركيزنا ينصب على المباريات المقبلة في بطولة الدوري بشكل كبير".

وكان أدم وطني وكيل إمام عاشور، أعلن منذ قليل أن نجم وسط الأهلي يمتلك العديد من العروض، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة إمام عاشور لاعب الفريق، بفيروس A.

