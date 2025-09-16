أول تعليق من حسام البدري على قرار الخطيب بعدم الترشح لرئاسة الأهلي

تحرك من الأهلي لحماية لاعبي الفريق بعد أزمة إمام عاشور الصحية

كتب - يوسف محمد:

علق حسام البدري نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي الحالي، على قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم الترشح للانتخابات في الدورة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "الفترة التي يمر بها النادي الأهلي في الوقت الحالي، يمكن أن تحدث لأي فريق كبير تمكن من حصد الكثير من البطولات طوال تاريخه".

وأضاف: "الكابتن الخطيب حقق الكثير من الإنجازات والبطولات مع الفريق كلاعب ورئيس نادي، أتمنى أن يستمر مع الفريق، ولا بد من التكاتف والوقوف معه، أناشد جماهير النادي للوقوف خلف الفريق فهم السند الأساسي للنادي".

وتابع: "أطالب اللاعبين بتحمل مسؤولياتهم، لتحقيق أمال الجماهير وإسعادهم، فهم دائما ما وقفوا خلف الفريق، لا بد أن يتذكروا أن ارتداء القميص الأحمر شرف يتمناه الملايين من لاعبي كرة القدم، اللاعبين لديهم القدرة على الكثير من البطولات وإسعاد جماهير الكرة المصرية".

وعن إمكانية توليه القيادة الفنية للأهلي، قال البدري: "الأهم في الوقت الحالي استقرار الأمور داخل النادي وعودة محمود الخطيب للنادي".

ويذكر أن محمود الخطيب، كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي خلال الدوري المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط)

