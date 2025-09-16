مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 0
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من حسام البدري على قرار الخطيب بعدم الترشح لرئاسة الأهلي

06:49 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسام البدري
  • عرض 12 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 12 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
  • عرض 12 صورة
    أهلي طرابلس يجدد تعاقده مع حسام البدري
  • عرض 12 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (2)
  • عرض 12 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
  • عرض 12 صورة
    الكابتن محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    وليد صلاح الدين والخطيب
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق حسام البدري نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي الحالي، على قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم الترشح للانتخابات في الدورة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "الفترة التي يمر بها النادي الأهلي في الوقت الحالي، يمكن أن تحدث لأي فريق كبير تمكن من حصد الكثير من البطولات طوال تاريخه".

وأضاف: "الكابتن الخطيب حقق الكثير من الإنجازات والبطولات مع الفريق كلاعب ورئيس نادي، أتمنى أن يستمر مع الفريق، ولا بد من التكاتف والوقوف معه، أناشد جماهير النادي للوقوف خلف الفريق فهم السند الأساسي للنادي".

وتابع: "أطالب اللاعبين بتحمل مسؤولياتهم، لتحقيق أمال الجماهير وإسعادهم، فهم دائما ما وقفوا خلف الفريق، لا بد أن يتذكروا أن ارتداء القميص الأحمر شرف يتمناه الملايين من لاعبي كرة القدم، اللاعبين لديهم القدرة على الكثير من البطولات وإسعاد جماهير الكرة المصرية".

وعن إمكانية توليه القيادة الفنية للأهلي، قال البدري: "الأهم في الوقت الحالي استقرار الأمور داخل النادي وعودة محمود الخطيب للنادي".

ويذكر أن محمود الخطيب، كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي خلال الدوري المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط)

أقرأ أيضًا:

سيطرة ميسي وريال مدريد.. إحصائيات تاريخية قبل بداية دوري أبطال أوروبا 2025

25 صورة ترصد الوجه الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام البدري النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي رئاسة الأهلي محمود الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه